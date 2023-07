“Il ministro Tajani ha parlato con frasi da bar, dette a vanvera, peraltro da un ministro degli Esteri che dovrebbe essere consapevole degli altri Paesi. Ci sono 21 Paesi su 27 in Ue che hanno questa misura. Come si può parlare con questa somma ignoranza?“. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte nel suo intervento in commissione Lavoro, dove è in corso la discussione sul salario minimo.