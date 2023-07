L’Italia continua a essere stretta nella morsa del caldo e il peggio deve ancora arrivare. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute martedì 18 luglio, saranno 20 le città da bollino rosso mentre mercoledì il grado di allerta massima riguarderà ben 23 città. A Roma si attende la giornata più calda di sempre, con picchi che porteranno la colonnina di mercurio vicino ai 45 gradi e la Protezione Civile ha allestito 28 ‘punti sensibili’ per offrire assistenza e informazioni alle persone in difficoltà. Dalle 11 saranno 80 i volontari in strada per dare consigli sui corretti comportamenti e le buone prassi, per accompagnare cittadini e turisti alle fontane o per erogare direttamente l’acqua dalle bottigliette per riequilibrare l’idratazione.