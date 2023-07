È stato spento dai vigili del fuoco intorno all’una l’incendio che si è sviluppato nella notte tra il 16 e il 17 luglio (la prima chiamata ai soccorsi è arrivata alla sala operativa alle 23:29) all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. La Sac, società di gestione dell’aeroporto, ha comunicato che lo scalo resterà chiuso fino alle 14 di mercoledì 19 luglio L’aerostazione, tuttavia, è invasa dal fumo e sono ancora in corso le operazioni di controllo e bonifica dello scalo. Nei numerosi video pubblicati sui social dai viaggiatori si vede la sala delle partenze del Fontanarossa invasa dal fumo nero, con urla dei passeggeri e allarmi attivati in sottofondo. Le fiamme sono divampate per motivi ancora da accertare, e si sarebbero sviluppate partendo dal piano inferiore, estendendosi al terminal partenze della struttura centrale.

immagini Facebook/Centro Storico Pedonale – Catania