Sport e spettacolo lungo le Rive davanti a piazza Unità d’Italia: una folla di triestini e turisti si è assiepata per i tuffi dall’altezza maggiore prevista dai regolamenti sportivi: 27 metri, in occasione della prima edizione del Trieste Cliff Diving. Lo spettacolo è iniziato venerdì 14 luglio e si conclude oggi, domenica 16 luglio. Sabato 15 luglio otto tuffatori più esperti giunti da tutto il mondo si sono cimentati dalle piattaforme, appunto, di 20 metri per le donne e 27 metri per gli uomini.