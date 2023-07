Un intervento dei carabinieri per fermare un uomo che aveva violato il divieto di avvicinamento alla moglie si è trasformato in una sparatoria con un morto. È accaduto a Padova, in zona Sacra Famiglia, nel pomeriggio di venerdì, quando una pattuglia dei carabinieri ha fermato un uomo di 55 anni, di origini albanesi, che aveva violato il provvedimento del giudice, disposto per stalking.

I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo per sanzionarlo ma mentre stavano scrivendo il verbale il 55enne è salito sul suo furgone, ha messo in moto il veicolo e ha investito uno dei due carabinieri. Subito dopo – secondo quanto ricostruisce Il Mattino di Padova – è sceso dalla vettura, forse armato di un coltello, e a quel punto il secondo militare della pattuglia ha aperto il fuoco, sparando 4 colpi ferendolo a morte.

Lo stalker è stato trasportato in ospedale ma già all’arrivo nel nosocomio era apparso in condizioni disperate e i sanitari non sono riusciti a salvarlo. È stato ricoverato anche il carabiniere investito, un 37enne: ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l’auto di servizio. In ospedale è stato trasportato pure il militare che ha aperto il fuoco, in stato di shock ma senza ferite.