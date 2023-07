“Dall’entrata in vigore del decreto 149/2015 il ministero non ha più poteri ispettivi, trasferiti all’ispettorato del lavoro”. È stata la risposta della ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, all’interrogazione del Pd sull’uso della cassa Covid da parte della società Visibilia Editore di Daniela Santanchè. “Ha potere di verifica l’Inps, sul quale il ministero ha poteri di vigilanza – ha continuato Calderone – sulla vicenda in esame c’è la piena attenzione del ministero sull’attività svolta degli organismi vigilanti. “Le pongo un fatto ineludibile: se hai giurato sulla Costituzione non puoi mentire al Parlamento e restare un minuto in più al tuo posto. Chiudete un occhio su una vostra collega che ha preso i soldi della cassa Covid facendo lavorare i propri dipendenti, in un uso cinico delle risorse dello Stato” è stata la replica di Arturo Scotto del Pd, “lei non manderà nemmeno un controllo. Prima o poi qualcuno vi presenterà il conto”.