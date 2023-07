“Non commento il Fatto quotidiano per ragioni estetiche. Sul concorso esterno faccio un discorso tecnico: il concorso esterno non esiste come reato, è una creazione giurisprudenziale. I giudici hanno inventato questa formula abbastanza evanescente, è un ossimoro. Se tu sei concorrente non sei esterno. Se discuti queste cose ti trovi risposte emotive. Sappiamo benissimo che si può essere mafiosi all’interno dell’organizzazione e si può essere favoreggiatori ma va rimodulato reato che in questo momento non esiste come tassatività e specificità”. Lo ha detto il ministro Carlo Nordio dal palco dell’evento “La Giustizia in Piazza” oggi a Roma.