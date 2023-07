Le presunte rassicurazioni date dagli Usa all’ultimo presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov sul fatto che la Nato non si sarebbe allargata verso est? “So che è vero. Non è mai stato messo per iscritto ma era parte degli impegni di Baker (ex segretario di Stato ai tempi di Ronald Reagan ndr)”. Parola dell’ex Segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, che è caduto vittima di uno scherzo telefonico dei comici russi Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov che hanno finto di essere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Tass riporta che credendo di parlare con il presidente Kissinger ha previsto che il tentativo dell’Ucraina di riconquistare la Crimea porterà a un’escalation. “Penso che il ritorno della Crimea porterà a un’escalation. Io e lei abbiamo avuto divergenze pubbliche su questo tema. La mia impressione, parlando con la nostra gente, è che non credano che possiate prendere la Crimea come parte dell’attuale offensiva. È una questione la cui soluzione è giunta a un punto morto”. Allo stesso tempo sarebbe possibile “prendere in considerazione la possibilità di indire un referendum” in Crimea per l’eventuale riunificazione con la Russia, ha aggiunto l’ex Segretario di Stato che ha da poco compiuto 100 anni.