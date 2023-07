Pronto soccorso chiuso e parte dei pazienti evacuati. Un incendio scoppiato nell’ospedale del Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ha provocato lo stop all’ala emergenze dell’ospedale, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo localizzato in un’area limitrofa al pronto soccorso. Dall’ospedale si leva una lunga colonna di fumo nero e tutte le persone presenti sono state evacuate: “Si sta valutando se far uscire anche i pazienti ricoverati per evitare che il fumo possa passare attraverso dei condotti dell’areazione”, fanno sapere i Vigili del Fuoco. L’incendio comunque rimane sotto controllo.

Nonostante ciò, il pronto soccorso è al momento chiuso, mentre i dipendenti stanno distribuendo acqua agli anziani che erano in attesa. “Penso di cogliere anche la volontà di diversi consiglieri che mi hanno informato, ma ero già al corrente di quello che sta accadendo all’ospedale Miulli. Speriamo che l’incendio venga domato e che non ci siano danni perché è una struttura che eroga prestazioni sanitarie estremamente qualificate e importanti per il nostro servizio sanitario”, ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, durante il Consiglio regionale in corso.