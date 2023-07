Il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, generale Valery Gerasimov, è riapparso per la prima volta in un video dalla rivolta del gruppo Wagner. Lo riporta Ria Novosti. Nel filmato Gerasimov spiega che “il regime di Kiev ha tentato senza successo di attaccare obiettivi nelle regioni di Crimea, Rostov e Kaluga con missili S-200” ma “sono stati tutti distrutti e non ci sono danni o vittime”. Il ministero della Difesa russo ha aggiunto che Gerasimov “ha incaricato il capo della direzione principale dell’intelligence e i funzionari del posto di comando del gruppo congiunto di organizzare un lavoro sistematico per identificare i siti di stoccaggio e preparazione, nonché le posizioni di lancio per i missili S-200 e armi nemiche simili per pianificare la loro distruzione preventiva”.