È precipitata sabato 8 luglio dal sentiero delle Cascate di Fanes a Cortina d’Ampezzo (Belluno), perdendo la vita a causa delle ferite riportate durante la caduta. Vittima un’escursionista italiana, Patrizia Vianello, 64 anni, insegnante in pensione originaria di Mestre. L’incidente mortale è avvenuto mentre la comitiva di cui faceva parte la donna stava percorrendo una serie di serpentine che danno sul vuoto: è lì che la 64enne ha messo un piede in fallo, cadendo di lato e precipitando per una cinquantina di metri tra le rocce, fino al corso d’acqua sottostante.

Scattato l’allarme intorno alle 12:15, sul posto sono stati inviati l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore e una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e trasportata dall’eliambulanza fino a Fiames, dove ad attendere il corpo c’era il carro funebre e il personale del Soccorso alpino di Cortina.