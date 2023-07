Fernando Quintana è un sindacalista ed ex dipendente della “Casa per coniugi” di Milano, coinvolta nell’incendio che ha provocato la morte di sei persone. Parlando ai giornalisti ha affermato di aver chiesto due settimane fa un’ispezione nella struttura: “Verso l’1.30 di notte sono venuto subito per vedere la situazione. Da tempo mi arrivavano messaggi di lavoratori su cose che non andavano bene” ha affermato Quintana, riferendosi a segnalazioni fatte riguardo gli estintori.