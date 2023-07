“Al di là delle responsabilità del figlio di La Russa che sarà la magistratura a chiarire, è disgustoso vedere la seconda carica dello Stato utilizzare parole che tendono a minare la credibilità delle donne che denunciano a secondo di quanto tempo ci mettono per farlo. È segno di grave ignoranza e di mancanza di rispetto per le donne che denunciano le violenze. Non si può vedere il presidente del Senato che legittima in questo modo i pregiudizi sessisti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Palermo, tornando sulle dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa in merito al caso del figlio indagato per violenza sessuale.