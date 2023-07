L’aria calda proveniente da Algeria e Tunisia punta verso l’Italia, provocando un’ondata di calore senza precedenti a partire da sabato 8 e domenica 9 luglio. L’anticiclone africano già battezzato Cerbero proviene direttamente dal deserto del Sahara e sta raggiungendo l’area del Mediterraneo centrale, influenzando fortemente le temperature in tutta Italia, con picchi che toccheranno i 43 gradi nelle Isole maggiori. Si tratta della seconda ondata di calore dall’inizio dell’estate, ma questa volta secondo i meteorologi durerà più a lungo.

Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, conferma che la fase di instabilità che ha interessato il nord Italia si concluderà venerdì 7 luglio, con qualche ultima perturbazione nel Nordovest, per lasciare presto spazio a tempo soleggiato e caldo torrido su tutta la Penisola. A Bologna, Padova, Milano, così come a Roma e Firenze, i valori saliranno fino a 36-37 gradi, mentre nel meridione si supereranno di poco i 40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 luglio l’ondata di calore si manifesterà in tutta la sua potenza, candidandosi ad essere in assoluto la più violenta mai registrata in Italia: sull’Isola dei Nuraghi si raggiungeremo almeno i 43°C, ma non sono esclusi picchi di 45-47°C.

Fino ad oggi il record si attesta a 48.8 gradi, raggiunti il 12 agosto 2021 nei pressi di Siracusa, a Floridia, ma “nei prossimi giorni questa cifra potrebbe essere superata in Sardegna”, affermano i meteorologi. L’anticiclone continuerà a far sentire i suoi effetti almeno fino al weekend successivo, e, secondo i meteorologi di 3bmeteo, “le temperature saranno alte anche di notte dove le minime saranno superiori ai 23°C e il clima sarà anche afoso. Le temperature sulle coste saranno più contenute per via delle brezze seppur con afa intensa”.