“Daniela Santanchè è un brand a sé stante, cioè è una donna interna a Fratelli d’Italia ma indipendente e forte. Se mi avesse chiamato, io le avrei detto di non andare in Senato a esporre la sua versione, a meno che non fosse stata richiesta, perché in questo modo ha prestato il fianco a una vicenda dando la possibilità di tirare fuori tutto quello che sta emergendo adesso. E quindi a questo punto lei è veramente in difficoltà”. Lo afferma a In Onda Estate (La7) la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, che spiega: “Santanchè si è sicuramente difesa benissimo, ma il problema è che ha raccontato solo la sua versione senza dare la possibilità di replica alle opposizioni con un question time. Le stesse opposizioni si sono unite in una mozione. Col suo intervento in Senato, in definitiva, la notizia si è molto più amplificata rispetto a quello che avrebbe potuto sortire la semplice critica”.

Circa l’eventuale caduta di consensi che il caso Santanchè potrebbe causare al governo Meloni, la sondaggista osserva: “Non credo sia quantificabile il costo politico per il governo Meloni, perché Santanchè non è organica a Fratelli d’Italia, ma è un brand a sé stante. Il problema è che si potrebbe creare una microfrattura dentro la quale inizia a entrare la critica. Diciamo che l’eventuale caduta di consensi non è misurabile adesso, perché il dato attuale di apprezzamento per Fratelli d’Italia è ancora tra il 29% e il 30%. E tutto il centrodestra è ancora compatto, arrivando quasi al 46%. Bisogna vedere cosa accadrà da domani in poi e come si comporterà Giorgia Meloni”.