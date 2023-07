Matteo Renzi querela la giornalista Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni a Il Fatto Quotidiano. La giornalista, dopo 34 anni di lavoro in Rai, a inizio settimana ha comunicato le sue dimissioni a viale Mazzini ed è pronta per diventare un nuovo volto Mediaset. Nella sua intervista in edicola oggi, giovedì 6 luglio, ha spiegato i motivi della sua scelta, a partire dal caso Orsini passando per il fatto di essersi “sentita spesso sola“. E in un passaggio ha raccontato: “Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani“.

Poi Berlinguer ha aggiunto, in riferimento agli articoli pubblicati su Il Riformista, di cui Renzi è direttore: “Vedo che oggi il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi“. E ancora: “Mi sembra che non abbia alcun titolo per fare del moralismo su questo tema; solo grazie a Antonio Campo Dall’Orto non sono stata fatta fuori definitivamente dalla Rai”. Dopo la pubblicazione dell’intervista, ecco la nota di Italia Viva: “Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano”.