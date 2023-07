“Il valore della memoria nella storia di un Paese è elemento fondamentale della sua identità. Come in Europa così in America Latina va pronunciato con forza il ‘no’ ad ogni negazionismo, brodo di coltura di nostalgie autoritarie. Il ‘mai più’ che segue la presa di coscienza di una nazione matura va accompagnato sempre dal coraggio della verità”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Università del Cile, a Santiago. “I processi di continuo mutevole cambiamento in atto presso le opinioni pubbliche esigono la riaffermazione di regole condivise basate sul rispetto della dignità delle persone e delle comunità – ha aggiunto – Servono avvocati per buone cause, in grado di affrontare le sfide che riguardano la sopravvivenza dell’umanità rifuggendo dalla mera logica del conflitto e dall’emergere, come nella aggressione russa all’indipendenza dell’Ucraina, di spinte al confronto militare che distraggono immani risorse necessarie allo sviluppo umano”.