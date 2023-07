“Pensavamo di aver toccato il fondo. Lo tocchiamo ora. Siamo stati i primi a volere questa commissione. Mi voglio interrogare perché sono stato il presidente del Consiglio di un Paese con un sistema sanitario incapace di reagire alla pandemia con tutti i tagli che ha subito. Ma i tagli li avete fatti voi, non certo il Movimento 5 stelle”. A dirlo, in dichiarazione di voto sulla legge che istituisce la commissione d’inchiesta Covid, è stato Giuseppe Conte. “Ma come la avete confezionata – ha detto alla maggioranza – con un periodo di indagine ben delimitato e che esclude le regioni e le filiere di comando, questa commissione è un insulto agli italiani, alle sofferenze delle famiglie ed al lavoro fatto da tutti coloro che sono stati in trincea. Di cosa avete paura?”, ha concluso.