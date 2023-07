Diversi alberi sono caduti in serata a Milano intorno alle 19.00 a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato la città. Un’intensa cella temporalesca ha colpito in particolare la zona a sud del capoluogo. Nel mentre le raffiche di vento hanno investito una vasta area, compreso il centro della città.

Sono caduti alberi anche di grosso fusto, che hanno bloccato la circolazione, come davanti alla Triennale in viale Emilio Alemagna. Stesso copione davanti a City Life all’incrocio tra viale Eginardo e via Flavio Gioia e vicino al Monumentale nel piazzale del cimitero. Qui un automobilista ha rischiato di restare travolto ed è stato soccorso dagli uomini del 118. Questo nuovo episodio di maltempo giunge a meno di 24 ore dalla forte grandinata che ha colpito la città nella notte.