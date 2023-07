Si è conclusa questa mattina l’operazione militare condotta a Jenin (Cisgiordania) dall’esercito israeliano. Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che tutte le truppe hanno lasciato la città dopo aver raggiunto gli obiettivi militari prefissati. Nella giornata di lunedì, l’esercito israeliano sostenuto da droni, elicotteri, bulldozer e veicoli blindati aveva avviato un’operazione militare su larga scala a Jenin, concentrata in particolare su un campo profughi alle porte della città, dove si sono consumati la maggior parte degli scontri militari fra le fazioni di militanti palestinesi e quelle dell’esercito israeliano.

Il ministro della Sanità palestinese, Mai Al-Kaila, ha confermato che il numero di vittime palestinesi è al momento pari a 13, sottolineando che 150 persone sono invece rimaste ferite di cui 30 in maniera molto grave. Nelle file dell’esercito israeliano si è invece registrato un morto, colpito negli scontri a Jenin mentre si svolgevano le operazioni di ritiro dal territorio. Sul suo caso l’esercito sta indagando per verificare se l’uomo sia morto a causa del fuoco palestinese o del “fuoco amico”.

Questa mattina cinque razzi del gruppo palestinese Hamas sono stati lanciati dalla striscia di Gaza verso la zona sud di Israele, che in risposta ha colpito vari siti militari palestinesi. Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha poi condannato l’operazione di Israele a Jenin affermando: “Israele ha fallito ed è stato sconfitto a Jenin”.

Nella giornata di martedì, a Tel Aviv un’auto guidata da un palestinese di 23 anni si è scagliata contro la folla ad una fermata dell’autobus causando 8 feriti di cui tre in maniera particolarmente grave. In seguito, l’attentatore, prima di essere neutralizzato da un civile, ha iniziato ad accoltellare vari passanti presenti nei pressi della zona dove si è consumato l’attacco terroristico. L’atto è stato in seguito rivendicato dal portavoce di Hamas Hazem Qassem, che lo ha definito “un’eroica risposta contro i crimini dell’esercito israeliano sul nostro popolo a Jenin”.