Un vagone di un trenino turistico si è ribaltato ad Eraclea, in provincia di Venezia, causando diversi feriti. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di lunedì 3 luglio. Secondo l’ultimo bollettino, sono 14 I feriti, tutti in forma lieve. I passeggeri a bordo, tra cui diversi bambini con i loro genitori, hanno vissuto attimi di terrore. Le cause sono ancora da accertare, ma non si esclude che un improvviso dissesto del fondo stradale possa aver provocato lo sbilanciamento del vagone.

Il trenino stava compiendo il suo giro per le strade del centro turistico di Eraclea, quando, in via Livenzuola, uno dei vagoni si è piegato di lato, ribaltandosi. L’intervento dei soccorsi è stato quasi immediato: i vigili del fuoco sono giunti dalla vicina San Donà di Piave (Venezia), mentre sul posto hanno iniziato ad affluire le autoambulanze del Suem. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai Carabinieri.