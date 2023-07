“Ci sono ministri in Italia e in Europa che si sono dimessi per fatti ben meno gravi di quelli che sono stati contestati alla ministra Santanchè, motivo per cui le abbiamo chiesto subito di venire a riferire in Aula”. Sono le parole pronunciate a In Onda Estate (La7) dalla segretaria del Pd Elly Schlein sul caso Santanchè, riguardo al quale aggiunge: “Abbiamo anche scoperto che ci sarebbe un debito di 2,7 milioni contratto durante il Covid verso lo Stato da una di queste società che facevano capo alla ministra, la Ki Group. Come fa una ministra della Repubblica a essere in debito di 2,7 milioni di euro con lo Stato? Santanchè – conclude – verrà in Senato il 5 luglio, non si capisce perché non viene alla Camera. Vediamo cosa dirà in Aula. Secondo noi, davanti a questi fatti, se confermati, ovviamente le dimissioni sono il minimo sindacale“.