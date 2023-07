Il primo storico viaggio della linea 4 della metropolitana da San Babila a Linate nel giorno in cui vengono aperte due nuove fermate: Tricolore e per l’appunto San Babila. Da oggi, dopo decenni di attesa, è quindi possibile raggiungere Linate dal centro della città in meno di un quarto d’ora. I treni della metropolitana sono totalmente automatici, comandati da remoto, gli stessi che i milanesi hanno imparato a conoscere sulla linea 5.