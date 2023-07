“Noi siamo per il centrodestra in Italia e in Europa. Ci sono delle incompatibilità con gruppi estremisti in Germania e altrove che sono fuori da una compatibilità generale a maggior ragione a livello europeo: Forza Italia, Lega e FdI sono alleati in Italia e lo devono essere in Europa. Nei fatti lo stiamo dimostrando su alcune direttive e scelte concrete”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri allineandosi alla posizione di Antonio Tajani che ha chiuso ad alleanze con Le Pen e Afd in Europa. “È un problema noto che a livello europeo Le Pen ha delle criticità, essendo contro l’Europa stessa. AFD è oggettivamente in contrasto con canoni basilari”, ha continuato Gasparri, sottolineando che il riferimento “chiaro” di Forza Italia è il Ppe.