Blitz di cinque attivisti di Ultima Generazione a Firenze, davanti al Battistero, in piazza Duomo, che si sono messi a sedere in terra e si sono lanciati addosso una sostanza – verosimilmente salsa di pomodoro – poi finita anche sul selciato. Esposto poi uno striscione con scritto “Non paghiamo il fossile”. “Oggi versiamo sui nostri corpi questa vernice rossa, metafora del sangue del martirio, perché davanti alla crisi climatica scegliamo la vita“. Così Ultima Generazione spiega l’iniziativa di stamattina: “Per esprimere solidarietà a Ester e Guido”. A Firenze i partecipanti hanno letto anche alcuni brani dell’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Quattro di loro sono stati subito condotti al comando di via delle Terme. L’ultimo è rimasto seduto, si è disteso davanti al Battistero ed è stato trascinato via dai vigili.