“Il Piano di ripresa e resilienza ci chiede di semplificare 600 procedure che appesantiscono le nostre amministrazioni e non rendono semplice il rapporto tra Pa, cittadini ed imprese”, e “abbiamo già raggiunto un quarto dell’obiettivo fissato al 2024 in questo modo dando un boost ad investimenti e cantieri”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un videomessaggio inviato a un convegno organizzato a Firenze da Confservizi Cispel Toscana.