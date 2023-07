Un furgone senza guidatore e senza freno a mano è piombato sui tavolini di un bar di Cagliari. Almeno quindici persone sono rimaste ferite nell’incidente. Come si vede dalle prime immagini pubblicate sui social, il mezzo ha travolto il dehor di un locale lungo Corso Vittorio dove si trovavano diversi clienti. In tanti sono riusciti a mettersi in salvo all’ultimo, ma alcuni sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave. Ci sono state urla e scene di panico.

Video Facebook/Mauro Pili