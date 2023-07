La telenovela del passaggio di Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al-Nassr è arrivata al capolinea. Anzi no, forse. Il centrocampista croato sabato era a Parigi per incontrare gli emissari del club saudita, pronti ad accontentarlo con un triennale da 30 milioni a stagione, 10 milioni di bonus iniziale e quindi un totale di 100 milioni. Ai nerazzurri per il cartellino andrebbero invece 18 milioni. Il blitz di Brozovic nella capitale francese serviva per trovare l’accordo e svolgere le visite mediche. Insomma, ora manca solo l’annuncio ufficiale.

Nel frattempo però nella serata di sabato lo stesso Brozovic ha postato sui social, nelle storie di Instagram, l’immagine di un tendone da circo su sfondo giallo, senza specificare a chi facesse riferimento. L’ennesimo messaggio criptico, seguito questa mattina da un’altra storia che ritrae il croato di nuovo al mare, durante una gita in barca. Segno che ha già lasciato Parigi, chissà se dopo una fumata bianca o meno.