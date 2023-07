Scintille fin dal primo giorno. La tappa inaugurale del Tour de France 2023 non delude le attese e mette subito uno di fronte all’altro i due grandi favoriti per la vittoria finale: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Basta uno scatto dello sloveno sulla côte de Pike per ridurre a brandelli il gruppo: sulla sua ruota resta ovviamente il danese vincitore dell’ultimo Tour e da lì comincia la battaglia per la vittoria della tappa. Alla fine la spunta Adam Yates, che vince a Bilbao e conquista la prima maglia gialla.

L’inglese della Uae Team Emirates precede di 4″ il fratello gemello Simon Yates (team Jayco Alula) e di 12″ proprio Pogacar, che vince la volata tra i big, si prende l’abbuono ed esulta con le braccia al cielo sul traguardo per festeggiare la vittoria del compagno di squadra. Infatti, quando Vingegaard e Pogacar sono stati raggiunti dai più immediati inseguitori lungo la discesa che portava al traguardo, lo sloveno ha fatto segno ad Adam Yates che era libero di provare a vincere la tappa. Il britannico ha tirato dritto, portandosi dietro solo il fratello gemello, che si è staccato sullo strappo conclusivo.

È stata una prima tappa del Tour già spettacolare, con i big subito costretti a impegnarsi in prima persona. Un antipasto di quello che verrà. Intanto, già pagano Enric Mas e Richard Carapaz. In seguito a una caduta, lo spagnolo si è dovuto ritirare e l’ecuadoregno è tagliato fuori dalla corsa per la maglia gialla. Domenica seconda frazione, con partenza da Vitoria e arrivo a San Sebatian dopo 209 km.