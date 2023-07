Nel Pd sembra finito l’effetto Schlein. Almeno secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera che quota i democratici al 19,4%, un punto in meno rispetto al mese scorso. Anche a maggio il Pd aveva fatto registrare un piccolo calo di tre decimali, segno dunque che l’effetto legato all’elezione della nuova segretaria ha ormai raggiunto il suo picco. Trend inverso per i 5 stelle, che guadagnano più di un punto e dal 15% passano al 16,2: si ferma dunque il trend negativo che ha colpito il Movimento di Giuseppe Conte negli ultimi sei mesi. Cresce anche la Lega, che guadagna quasi un punto (0,9%) e raggiunge il 9,1%. Perde due decimali Fdi, ora al 29,4%, mentre Forza Italia cala dello 0,3% e si assesta al 7,3. Nel fu Terzo polo da segnalare il sorpasso di Matteo Renzi su Carlo Calenda. Azione, infatti, perde quattro decimali, arrivando al 3,1%, mentre Italia viva guadagna addirittura un punto e arriva al 4,1%.

A livello di coalizioni, il centrodestra resta in testa col 46,7%, mentre il centrosinistra subisce un arretramento di un punto e mezzo e si ferma al 24,1. Piccolo calo per incerti e astensionisti, che restano comunque tantissimi: se si andasse a votare domani il 39% potrebbe non recarsi alle urne. Cresce l’indice di gradimento per l’esecutivo, dal 51 al 52, con la valutazione della premier Giorgia Meloni che è stabile al 53%. Piccole variazioni anche nella classifica dei leader, dove Matteo Salvini e Matteo Renzi guadagnano due punti. Il leader della Lega supera Conte, che è terzo col 30%, mentre quello d’Italia viva rimane ultimo al 16%, due punti dietro Calenda. Da segnalare l’esordio di Antonio Tajani come leader di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi: secondo Nando Pagnoncelli il ministro degli Esteri è il primo leader di partito per indice di gradimento (34%), escludendo ovviamente Meloni. Sono invece ben cinque i punti persi in un mese da Elly Schlein: la segretaria del Pd passa dal 31 al 26%. Dopo la vittoria delle primarie aveva esordito in classifica con 34 punti, esattamente come Tajani.