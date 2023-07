“Avere raggiunto un’intesa tra le opposizioni sul tema del salario minimo è un fatto di grande rilevanza non solo perché era un punto programmatico di Azione, ma perché risponde alla più grande crisi che i salari stanno affrontando. Si tratta di un problema non più rinviabile, solo in Italia non esiste una soglia minima e ci sono i salari più bassi di tutta l’Europa e dobbiamo intervenire affinché in tutte le forme contrattuali sia stabilita una soglia minima retributiva”, le parole di Matteo Richetti di Azione.