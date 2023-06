“Stop di Ungheria e Polonia sui migranti? Il piano dell’Italia va avanti e la direzione è quella indicata di trovare un accordo a livello comunitario. In questa fase serve solidarietà europea”. Così il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’iniziativa Fenix organizzata da Gioventù Nazionale a Roma. Sul caso Soumahoro, contestato in Aula con cori e ululati, Tajani ha risposto: “Io non ho mai fatto nessun coro e nessun ululato nei confronti di chicchessia. Mi pare che non ci sia alcuna ombra di questo tipo”, ha spiegato. “Fatto grave? Non so neanche quando sia successo – ha risposto ancora – Due giorni fa? Non c’ero io in Aula. Dipende dal motivo, ma se è per un motivo razziale, tutti quanti siamo assolutamente contrari a qualsiasi cosa. Ma è una storia vecchia, non riprendiamo i soliti ritornelli. Siamo un partito cristiano e non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno dalla sinistra”.