I blindati per le strade e tutti i grandi eventi annullati. Il governo francese sceglie la linea dura in vista di un’altra notte di possibile violenze, che stanno scuotendo la Francia dopo la morte del 17enne Nahel per mano della polizia. Proprio durante le proteste della scorsa notte, un giovane manifestante è caduto da un tetto di un negozio a Petit-Quevilly (Seine-Maritime): il 20enne è morto oggi pomeriggio. Si trovava sul tetto “durante un saccheggio”, ha spiegato una fonte della polizia, mentre la procura di Rouen ha chiarito da parte sua che il negozio non era stato “attaccato dai rivoltosi durante gli eventi”. Intanto, è arrivato anche l’appello dell’Onu, che chiede alla Francia di affrontare “seriamente i gravi problemi di razzismo e discriminazione sociale all’interno delle forze dell’ordine“.

All’indomani della terza notte di guerriglia urbana, con commissariati in fiamme e saccheggi nei negozi, le autorità provano a rispondere: è stato comunicato “l’annullamento di eventi di grande richiamo, che implicano la mobilitazione di forze dell’ordine e che possono presentare rischi per la sicurezza“. Sono saltate ad esempio entrambe le date dei concerti della cantante Mylène Farmer, in programma venerdì e sabato sera allo Stade de France, entrambi sold out in prevendita.

La premier Élisabeth Borne, su proposta del ministro dell’Interno, ha annunciato il dispiegamento dei mezzi blindati della gendarmeria per far fronte agli scontri tra manifestanti e polizia che da 3 giorni infiammano il Paese. In totale verranno schierati quattro veicoli Centaur, oltre a 14 VBRG (veicoli blindati a ruote). “Queste prossime ore saranno decisive e so di poter contare sul vostro immancabile impegno per il rispetto delle leggi e dell’etica”, ha scritto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, in un messaggio rivolto a polizia e vigili del fuoco. Mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione della cellula di crisi con un gruppo ristretto di ministri, ha lanciato una appello “alla responsabilità a tutti i genitori, ai padri e alle madri di famiglia”. Il capo dello Stato ha ricordato che “un terzo dei fermati della notte scorsa sono dei giovani, o anche giovanissimi. È responsabilità dei genitori tenerli in casa“.

Il ministro Darmanin ha scritto appunto alla polizia e ai vigili del fuoco per congratularsi con il loro operato negli scontri degli ultimi giorni. “Da tre giorni il nostro Paese si trova di fronte a disordini di rara violenza“, ha scritto il ministro come riporta Le Figaro, “in questo contesto degradato, avete resistito e avete reagito proporzionalmente, nei limiti della legge”. “Come sapete, questa minoranza di delinquenti non rappresenta la stragrande maggioranza degli abitanti dei quartieri popolari”, ha aggiunto Darmanin.

Sabato i funerali di Nahel – I funerali del diciassettenne Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto, sono in programma sabato. Lo ha annunciato Patrick Jarry, il sindaco di Nanterre, città di cui il ragazzo era originario: “Bisogna continuare a stare vicini a questa famiglia, a questa madre che seppellirà domani suo figlio”, ha dichiarato il sindaco davanti ai giornalisti.

Tensioni già nel pomeriggio – Sono riprese nel pomeriggio in Francia le azioni di danneggiamento e saccheggio contro diversi negozi, agenzie di banche o centri commerciali. Incidenti sono avvenuti nel centro commerciale di Rosny 2, a nord di Parigi, nella regione della Seine-Saint-Denis. Alcuni individui hanno tentato di sollevare in pieno pomeriggio la serranda metallica del centro ed hanno spaccato vetri e provocato danni all’interno di un McDonald’s. A Strasburgo, nell’est, un Apple Store è stato danneggiato dopo che un gruppo di giovani, già respinto da un vicino centro commerciale che era stato chiuso per sicurezza, si è diretto verso il vicino magazzino di computer e telefonia Apple.