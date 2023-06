“Qualche giorno fa c’è stata un’altra tornata elettorale in Molise che ha registrato un altro ennesimo, travolgente successo del centrosinistra e del famoso campo largo. Successo travolgente, sinceramente. Io direi in modo particolare ai dirigenti attuali del Partito democratico di mettersi comodi a questo punto: c’è sempre un altro 10% di voti residui da perdere“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì. “Mettetevi comodi. D’altra parte, la segretaria in carica ha avvertito tutti che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Nessuno si aspettava pranzi di gala, per la verità, ma almeno un tramezzino elettorale, un mezzo spuntino. Niente, ridotti alla fame elettorale. Mettetevi comodi, c’è ancora qualcosa da perdere. E non ho dubbi che la genialità politica di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita anche di quello che rimane”, ha aggiunto.