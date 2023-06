Si è tuffato dal pedalò e poco dopo scompare. Dalle 17 di giovedì sono in corso le ricerche di un giovane di 19 anni, originario delle isole Mauritius, disperso nelle acque del lago di Bracciano lungo il litorale di Anguillara Sabazia. Il ragazzo si trovava a circa 100 metri dalla riva, insieme ai famigliari, quando ha deciso di buttarsi in acqua ma non è più riemerso.

Alle ricerche – coordinate dai carabinieri – prendono parte diverse imbarcazioni ma per il momento non c’è nessuna traccia. La sorella del giovane, ascoltata dal personale medico intervenuto sul posto, ha riferito che il ragazzo si è tuffato dal pedalò e sulle prime sembrava che stesse scherzando con i suoi famigliari, quando poi, dopo pochi minuti, è sparito nell’acqua e non è più riemerso.

A quel punto i componenti della famiglia hanno cercato di individuare Angelo, questo il nome del ragazzo, ma senza successo e sbracciandosi hanno chiamato aiuto rivolgendosi alle persone presenti sulla riva di via Reginaldo Belloni. L’intervento delle barche presenti in zona non ha dato esito e neanche i soccorsi intervenuti subito dopo sono riusciti a rintracciarlo finora.