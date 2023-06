Le fiamme hanno iniziato a divampare al tredicesimo piano di una delle torri del complesso Trilogy Tower, al civico 1 di via Gallarate, a Milano, per poi invadere anche il piano superiore. Sul posto sono intervenute 9 squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, ma non è ancora chiaro se qualcuno sia rimasto intossicato o ferito, né si conoscono le cause dell’incendio.

L’edificio interessato dalle fiamme conta in tutto 15 piani e fa parte di un complesso residenziale firmato “AbitareIn Spa”e realizzato in collaborazione con vari studi di architettura, sorto dalla demolizione di vecchi edifici dismessi come progetto di riqualificazione urbana.