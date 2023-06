La sindaca ha sposato il vicesindaco, dopodiché lui ha lasciato l’incarico per lei. È avvenuto a Pietravairano, piccolo comune dell’Alto-Casertano, tra la prima cittadina Marianna Di Robbio (in carica dal 2019) e il suo vice, nonché assessore della sua giunta Aldo Zarone. I due hanno detto sì e celebrato il loro matrimonio che ha provocato tanto entusiasmo nella comunità e nessuna polemica, nemmeno da parte dell’opposizione. Anche perché Zarone, con un post su Facebook, ha subito annunciato la rinuncia “all’incarico di vice sindaco e assessore”. Dimissioni ritenute da lui stesso “doverose” e “opportune sotto il profilo politico e personale”.

Ha poi ringraziato i cittadini di Pietravairano con un messaggio di affetto: “Con il cuore ancora colmo di gioia ed emozionato come il primo giorno, vi ringrazio per avermi voluto in modo forte in consiglio comunale e per averlo praticamente dimostrato nel farmi essere il vicesindaco più giovane e votato del nostro paese. Vi saluto con affetto”. Zarone non rinuncerà comunque alla vita politica, ha, infatti, dichiarato di starsi preparando alle prossime amministrative in autunno: “Conserverò le deleghe e continuerò a lavorare con impegno e dedizione assieme agli amici amministratori. I prossimi mesi, che ci condurranno al rinnovo del Consiglio comunale saranno decisivi per Pietravairano”. Non è la prima volta che i due condividono sui social momenti della loro storia d’amore: a giugno dell’anno scorso avevano annunciato la nascita del loro primo figlio tramite una foto dell’ecografia accompagnata da una dedica di Zarone a quella che sarebbe stata la sua futura moglie: “A te, a noi, alla mamma che sarai! Ti sceglierei altre milioni di volte”.