Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito con un’arma da fuoco dalla polizia di Nanterre, nell’Hauts-de-Seine. Il fatto, riportano i media francesi, è avvenuto nella mattinata di martedì 27 giugno. Secondo le ricostruzioni il giovane era alla guida di un veicolo noleggiato e, dopo aver commesso diverse infrazioni, si sarebbe rifiutato di fermarsi all’alt della polizia.

Arrivato in un vicolo cieco, il 17enne sarebbe stato quindi affiancato dai poliziotti, salvo poi provare a ripartire. A quel punto, come si vede da un video che circola sui social, pubblicato anche dall’eurodeputata di sinistra Manon Aubry, uno degli agenti ha esploso un colpo. Poco dopo la corsa dell’automobile si è arrestata: secondo quanto riporta TF1, il primo canale di informazione francese, il giovane si è schiantato contro un palo. Inutili i soccorsi: dopo il massaggio cardiaco i medici hanno solo potuto constatare il decesso. Secondo l’accusa, però, l’adolescente è deceduto “in seguito ad almeno una ferita d’arma da fuoco“.

Insieme a lui in auto c’erano altri due giovani: uno è fuggito mentre l’altro, anche lui minorenne, è stato arrestato. Come riporta TF1Info, la procura di Nanterre ha aperto due indagini, una per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio di pubblico ufficiale, e un’altra per omicidio volontario da parte di un pubblico ufficiale.