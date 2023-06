L’inquinamento? Affari vostri. Al di là delle roboanti dichiarazioni al convegno di turno i manager statunitensi non ne vogliono sapere di fare davvero qualcosa per l’ambiente. La spesa per i jet privati degli amministratori delegati delle aziende quotate sull’indice newyorkese S&P500 continua a salire. Secondo i dati dell’ISS Corporate Solutions ripresi dal quotidiano inglese Financial Times la spesa in voli privati è salita nel 2022 del 22% superando i 41 milioni di dollari, la cifra più alta degli ultimi 10 anni. Recordmen del jet privato sono stati i vertici di Meta. Il fondatore Mark Zuckerberg ha speso 2,3 milioni di dollari, la collega Sheryl Sandberg altri 4 milioni. Un viaggio in jet effettuato da Zuckerberg nel 2022 è stato di appena 28 kilometri, per un tempo di volo di 3 minuti. In passato, in un discorso all’università di Harvard, Zuckerberg aveva invitato la platea ad impegnarsi per contrastare il cambiamento climatico “prima che distrugga il pianeta”. Una sola ora di volo di un jet privato produce in media 2 tonnellate di anidride carbonica, ossia l’equivalente di quanto un normale cittadino produce in 3 mesi.

I voli privati avevano subito un’impennata durante la pandemia quando i voli di linea erano praticamente azzerati. Ma poiché al lusso ci si abitua in fretta non sono mai più ritornati su valori antecedenti il Covid. Dal 2019, le società S&P 500 hanno aumentato la spesa per i jet del 40%. Lo scorso anno quattro società hanno speso più di 1 milione di dollari in viaggi su jet privati ​​per gli amministratori delegati: oltre a Meta ci sono il costruttore di armi Lockheed Martin, Netflix (+ 129%) e Las Vegas Sands (+ 46%). Lockheed ha speso $ 1,3 milioni in voli per l’amministratore delegato James Taiclet, inclusi “passaggi” per la sua residenza privata anche di sola andata. La spesa per i jet dell’amministratore delegato di Accenture Julie Sweet è più che raddoppiata nel 2022. Le regole della Securities and Exchange Commission (l’autorità di vigilanza sui mercati statunitensi) generalmente richiedono alle aziende di segnalare i viaggi aerei dei dirigenti come parte del loro pacchetto retributivo. Solitamente, rimarca il Financial Times, i soci non prestano troppa attenzione a queste spese ma impennate dei costi possono causare problemi finanziari seri.