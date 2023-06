Previsto per venerdì 7 luglio un nuovo sciopero di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale di Milano, Atm. La giornata di protesta, indetta dalla sola sigla sindacale Faisa-Confai, sarà di portata nazionale ma con modalità diverse in ogni città e, come sempre, la reale partecipazione dei dipendenti si capirà solamente la mattina stessa.

Atm fa sapere intanto che in alcune fasce orarie il servizio di metro, bus e tram verrà comunque assicurato, anche se gli orari garantiti non sono stati ancora pubblicati. Regolare il transito di Trenord e Trenitalia, in sciopero invece il successivo 13 luglio, sempre per 24 ore, insieme ad Italo.