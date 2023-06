Queste immagini diffuse sui social mostrano il capo delle milizie russe Wagner Prigozhin, che lascia il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don dopo aver accettato di trasferirsi in Bielorussia. Il comandante delle truppe mercenarie è in auto e viene salutato dagli abitanti con applausi e urla di incoraggiamento. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di andare in esilio, al momento, in Bielorussia, insieme ai suoi uomini, in un accordo mediato dal presidente Alexander Lukashenko. Tuttavia, dove si trovi in questo momento non è chiaro.