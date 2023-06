Un video pubblicato su Telegram mostra un gruppo di militari della Wagner esultare dopo la diffusione del messaggio audio del loro capo Prigozhin, in cui ordina di riportare i convogli alle basi per “evitare uno spargimento di sangue”. Il filmato è stato girato a Rostov, la città russa non distante dal confine con l’Ucraina finita stamane sotto il controllo dell’organizzazione di mercenari. Secondo l’emittente televisiva russa RT le truppe Wagner stanno raccogliendo le loro cose per lasciare la città