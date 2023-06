È possibile acquistarli, ma non lanciarli in cielo. Monza Today dà notizia della vittoria dell’associazione ambientalista Monza Plastic Free a Brugherio, dove a maggio 2023 il sindaco aveva emesso un’ordinanza a riguardo, poi confermata dalla nuova amministrazione. “L’impatto che hanno sull’ambiente viene purtroppo ignorato – riferisce la delegazione brianzola di Plastic Free -. Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei palloncini e dei nastri colorati che li trattengono in quanto i frammenti che ricadono a terra o nel mare spesso finiscono per essere ingeriti dagli animali causandone irrimediabilmente il decesso. Alcuni animali vengono colpiti dai loro colori vivaci, altri li scambiano per loro prede e il problema riguarda anche gli animali da stalla in quanto non si sa mai dove un palloncino andrà a cadere. La questione si pone anche in presenza della versione biodegradabile dato che, fra lo scoppio e la degradazione del materiale, spesso alcuni mesi, i frammenti ricaduti possono comunque essere dannosi per la fauna selvatica”. La decisione di Brugherio arriva dopo quella di Barzana (in provincia di Bergamo) e della provincia autonoma di Trento (nel 2021). “Potrebbe sembrare una scelta impopolare – spiega a Monza Today Andrea Barcellesi, referente provinciale Monza e Brianza e vice-regionale – ma le attività svolte dai referenti locali dell’associazione con i bambini delle scuole primarie, i gruppi scout, all’interno della comunità pastorale e con altre realtà locali hanno dato quale esito la chiara comprensione della gravità del problema anche attraverso i disegni che hanno eseguito durante i nostri incontri di sensibilizzazione”.