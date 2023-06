Ha accolto suo marito nell’appartamento dove vivevano per fargli scontare i domiciliari. Ma lui ha costretto lei e i figli ad andarsene: e ora insieme nel garage dello stesso stabile. Pochi metri quadrati con i materassi a terra, senza luce né acqua. È la storia di una donna – raccontata dalla Gazzetta di Mantova – che ha allertato gli assistenti sociali, che le hanno fatto visita constatando di persona in che condizioni è costretta a vivere. La soluzione alla situazione c’è, le hanno spiegato: deve aspettare che il divorzio che otterrà nel suo Paese d’origine diventi effettivo anche in Italia, in modo da riprendere possesso della casa e far sì che il marito sconti altrove i domiciliari. “Se la signora farà tutti i passi necessari – ha spiegato l’assessore al Welfare Andrea Caprini – credo che in pochi giorni la situazione possa risolversi a suo favore e ritornare nel suo alloggio”. Allo stesso tempo, si renderà necessaria la denuncia dell’ex per maltrattamenti, in modo da attivare le procedure del Codice Rosso, che includono la protezione per lei e i suoi figli. “Detto questo – conclude l’assessore – bisogna sempre considerare la delicatezza della vicenda, di cui eravamo a conoscenza da tempo”.