Non si ferma la protesta dei ciclisti milanesi. Dopo la morte di una donna investita da una betoniera, in centinaia questa mattina hanno bloccato per quasi un’ora piazzale Loreto. “Dal comune abbiamo avuto solo parole fino ad ora – dicono i manifestanti – ma il Comune è colpevole per queste morti in strada, deve agire subito”. Che fare dunque? “Un patto di condivisione dello spazio urbano – spiega l’architetto Valerio Montieri – città a 30 all’ora, ciclabili leggere e un controllo sui mezzi più impattanti. Si tratta di piccole regole che attuano le grandi città in tutta Europa e permetterebbero di risolvere un problema che è diventato un’emergenza”.