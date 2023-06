bugie e la ‘beatificazione’ in diretta televisiva al Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso a 86 anni. Un copione, quello di Palazzo Madama, che si è ripetuto così anche a Montecitorio, sempre con Gianni Letta ad assistere dalle tribune, ma tra diverse assenze di peso. Tra i banchi del governo c’erano il Guardasigilli Carlo Nordio e il vicepremier forzista Antonio Tajani, mentre non si è vista nell’emiciclo Marta Fascina (che poco prima non aveva risposto alla ‘chiama’ per il voto di fiducia sul decreto amministrazione enti pubblici. Dopo lein diretta televisiva al Senato , anche la Camera dei deputati ha dedicato una seduta alla commemorazione di, morto il 12 giugno scorso a 86 anni. Un copione, quello di Palazzo Madama, che si è ripetuto così anche a Montecitorio, sempre conad assistere dalle tribune, ma tra diverse assenze di peso. Tra i banchi del governo c’erano il Guardasigillie il vicepremier forzistamentre non si è vista nell’emiciclo(che poco prima non aveva risposto alla ‘chiama’ per il voto di fiducia sul decreto amministrazione enti pubblici.

A introdurre la cerimonia è stato il presidente Lorenzo Fontana, che ha invitato l’Aula a raccogliersi in un minuto di silenzio, al termine del quale i deputati hanno fatto partire un lungo applauso che si è protratto per cinque minuti. Ma al quale non hanno partecipato i deputati del Movimento 5 Stelle, dell’Alleanza Verdi Sinistra e parte del Partito democratico. Altri dem, invece, come Enrico Letta, si sono uniti agli applausi. Assenti in Aula anche la leader dem Elly Schlein e il presidente M5s Giuseppe Conte, impegnati in campagna elettorale in Molise.

partecipare senza intervenire: “Il Movimento 5 stelle parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera e nessuno dei suoi deputati prenderà la parola. La scelta, già assunta in Senato, è determinata dal doveroso rispetto per la famiglia di Berlusconi e per la sua comunità politica, ma anche dalla coerenza verso i valori e le battaglie del Movimento 5 stelle. Nei giorni scorsi abbiamo già ribadito le grandi differenze tra la storia politica di Berlusconi e la nostra, così come la nostra forte contrarietà all’istituzione del lutto nazionale per la sua scomparsa e a una narrazione mediatica a reti unificate che ha volutamente rimosso le sue responsabilità politiche e culturali“, avevano spiegato in una nota dal gruppo M5s della Camera. Vedi Anche L’arringa del leghista Molinari a difesa della memoria di Berlusconi: “Non ha guadagnato niente dalla politica. 30 anni di persecuzioni” Gli stessi pentastellati hanno scelto di“Il Movimento 5 stelle parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera e nessuno dei suoi deputati prenderà la parola. La scelta, già assunta in Senato, è determinata dal doveroso rispetto per la famiglia di Berlusconi e per la sua comunità politica, ma anche dalla coerenza verso i valori e le battaglie del Movimento 5 stelle. Nei giorni scorsi abbiamo già ribadito le grandi differenze tra la storia politica di Berlusconi e la nostra, così come la nostra forte contrarietà all’istituzione del lutto nazionale per la sua scomparsa e a una narrazione mediatica a reti unificate che ha volutamente rimosso le sue responsabilità politiche e culturali“, avevano spiegato in una nota dal gruppo M5s della Camera.