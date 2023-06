Tomasso Foti prima cita il discorso di Berlusconi all’insediamento del governo Prodi, che dichiarava il proprio no a una opposizione selvaggia e distruttiva. Una citazione in contrapposizione alla valutazione sull’opposizione di oggi: “Dividersi sulla diretta televisiva e negarla significa solo che sono passati tanti anni ma l‘odio ad personam continua” E continua: “Vi è anche una differenza tra la commemorazione, la riflessione e la fustigazione. Noi abbiamo soltanto chiesto oggi di poter dire quello che pensavamo politicamente della vicenda umana, politica, imprenditoriale di Silvio Berlusconi. Si può essere avversari, si può essere anche nemici, ma quando uno vince nello sport, vince nel mondo in cui si misura dell’industria vince e perde in politica e comunque non si arrende, merita comunque di essere apprezzato per la volontà di combattente che ha dimostrato in tutta la sua vita”.