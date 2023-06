“Mi sono venuti i brividi quando ho saputo dell’incidente: faccio questa strada tutte le mattine e ogni giorno rischio la vita”. A parlare è una ciclista milanese che abita a pochi metri da piazza Durante, a Milano, dove questa mattina una donna di 60 anni è stata investita mortalmente da una betoniera. Mentre i vigili eseguono i rilievi sul luogo dell’incidente, la ciclista osserva con preoccupazione la scenae dell’incidente ricordando che significa muoversi in bici a Milano: “Io e mia figlia usiamo la bici come un auto, si può essere prudenti quanto si vuole ma se becchi qualcuno… siamo fritti”. Quello di stamane è il quinto caso “fotocopia” da novembre ad oggi. “Nessun provvedimento effettivo ed efficace dopo l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale il 4 maggio sulle prescrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti – attacca in una nota Legambiente Lombardia – il sindaco deve agire adesso, agghiacciante stillicidio di vittime a fronte di imbarazzanti ritardi amministrativi”.