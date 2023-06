“Il gruppo di Forza Italia non è abituato a sgambetti di questo tipo, siamo stati sempre leali. Non facciamo i giochetti o facciamo i salta fossi. Non credo che Lotito abbia detto la frase “Questo è solo l’inizio“, frutto di una ricostruzione la voglio smentire. Per esempio sul decreto anti-pirateria c’è stato un confronto all’interno della maggioranza. Per altro sul Decreto Lavoro il gruppo di Forza Italia ci lavorava da due mesi, ieri è successo un misunderstanding. Io mi fido di quanto mi ha detto il presidente Lotito, portatemi l’audio in cui dice siamo abituati a lavorare come pezze d’appoggio”. Così Licia Ronzulli, capogruppo al Senato per Forza Italia, fuori Montecitorio.