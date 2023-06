Il tennista ligure si è visto recapitare un richiamo ufficiale da parte della Federazione internazionale tennis (Itf) dopo aver mancato per la seconda volta i cosiddetti whereabouts, i test antidoping a sorpresa, per i quali gli atleti devono fornire costantemente il proprio recapito per la reperibilità. Alla terza mancata presentazione ai controlli F0gnini verrebbe automaticamente considerato positivo al doping. Infastidito, Fognini ha mostrato su Intagram l’avviso di richiamo, che è stato comunicato all’agenzia mondiale (Wada) e all’agenzia italiana antidoping (Nado Italia).

Nel primo episodio di “assenza ingiustificata”, il tennista si trovava ad Istanbul per la finale di Champions League della sua amata Inter, dimenticandosi però di avvisare della sua assenza e facendosi così segnalare come irreperibile. Fermo da giugno per un problema muscolare accusato durante il Roland Garros, Fognini sta recuperando per partecipare al prossimo torneo di Wimbledon, il cui inizio è fissato per il 3 luglio.